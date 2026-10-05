اليابان تحطم رقمها القياسي في حصيلة الميداليات بالألعاب الآسيوية

أخبار اليابان

ناغويا ـ (جيجي برس)- حطمت اليابان رقمها القياسي لعدد الميداليات التي أحرزتها في دورة ألعاب آسيوية واحدة خلال دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا يوم الجمعة، متجاوزة رقمها القياسي السابق البالغ 218 ميدالية، والذي سجلته في دورة الألعاب الآسيوية في هيروشيما عام 1994 في غرب اليابان.

ورفعت اليابان حصيلتها الإجمالية من الميداليات إلى 240 ميدالية في اليوم الرابع عشر من البطولة الرياضية التي تُقام كل أربع سنوات، وتستضيفها بشكل رئيسي محافظة آيتشي وسط اليابان.

وفي كرة القدم للسيدات، حسم المنتخب الياباني، المعروف باسم «نادشيكو جابان»، اللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على كوريا الشمالية بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة النهائية بالتعادل 2-2.

وفي رياضة الشراع، فاز اليابانيان تيتسويا إيسوزاكي ويوري سيكي بالميدالية الذهبية للبلد المضيف في فئة الزورق الشراعي المختلط. وقال إيسوزاكي، معربًا عن ارتياحه: «لم نكن نتوقع سوى الذهب».

كما أضافت اليابان المزيد إلى حصيلتها الوفيرة من الميداليات في رياضة الجودو، حيث أحرز كل من ريوتاو ماسوتشي وريكو أوكادا الميدالية الذهبية في فئتي 100 كيلوغرام و90 كيلوغرام للرجال على التوالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)