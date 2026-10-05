اعتقال 9 يابانيين على خلفية عمليات احتيال تُدار من لاوس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الشرطة اليابانية يوم الجمعة أنها ألقت القبض على 9 مواطنين يابانيين للاشتباه في تورطهم في عمليات احتيال تُدار انطلاقًا من لاوس.

ونُقل المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و64 عامًا، إلى اليابان على مراحل بدءًا من يوم الثلاثاء، عقب احتجازهم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا خلال شهر يونيو/ حزيران.

ووفقًا لمصادر التحقيق، يُعتقد أن بعض المشتبه بهم كانوا على صلة بكازوهيكو ماسودا، البالغ من العمر 48 عامًا، والمطلوب لدى الشرطة على خلفية قضية سرقة وقتل بارزة، قُتلت فيها امرأة داخل منزلها في مايو الماضي بمحافظة توتشيغي شرقي اليابان.

وتخطط شرطة محافظة توتشيغي للتحقيق في وجود أي صلات بين المشتبه بهم وماسودا.

ومن بين المشتبه بهم ساياكا أبي، البالغة من العمر 41 عامًا، ويوتو غوشيكين، البالغ من العمر 27 عامًا، وتاكاهيتو كوندو، البالغ من العمر 49 عامًا، وجميعهم عاطلون عن العمل ولا يُعرف لهم عنوان سكن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)