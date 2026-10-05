الإنفلونزا تضرب اليابان مبكرًا.. ومخاوف في مراكز إجلاء كوماموتو

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كوماموتو - (جيجي برس)-- في الوقت الذي شهدت فيه اليابان ثاني أبكر بداية لانتشار الإنفلونزا على مستوى البلاد، تتزايد الإصابات أيضًا في محافظة كوماموتو، التي ضربها زلزال قوي في يوليو/تموز.

ومع استمرار إقامة أكثر من 1300 شخص في مراكز الإجلاء بعد مرور شهرين على زلزال 28 يوليو/تموز، الذي سجل أعلى مستوى وهو 7 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، شدد أحد الخبراء على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا مبكرًا.

وتجاوز متوسط عدد مرضى الإنفلونزا المسجلين لكل مؤسسة طبية خاضعة للمراقبة في أنحاء اليابان 1.0 خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب، وهو المعيار المستخدم للإعلان عن بدء انتشار الإنفلونزا. وتُعد هذه ثاني أبكر بداية لموسم انتشار الإنفلونزا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1999، باستثناء عام 2023 الذي شهد انتشار الإنفلونزا على مدار العام.

وخلال الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر/أيلول، بلغ متوسط عدد المرضى 7.17. وسجلت محافظة أوكيناوا، الواقعة في أقصى جنوب اليابان، رقمًا تجاوز مستوى التحذير البالغ 30، فيما تجاوزت أربع محافظات، من بينها سايتاما شمال طوكيو، مستوى التنبيه البالغ 10.

وفي كوماموتو، بدأ انتشار الإنفلونزا خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول، فيما وصل متوسط عدد المرضى إلى 3.86 خلال الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر/أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)