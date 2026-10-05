المتاجر الصغيرة تعزز معروضاتها من الملابس لجذب المتسوقين الشباب

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طوكيو - (جيجي برس)-- توسع سلاسل المتاجر الصغيرة الكبرى «كومبيني» في اليابان تشكيلتها من الملابس والإكسسوارات، بهدف جذب المزيد من المستهلكين الشباب.

وفي حين كان شراء الملابس من المتاجر الصغيرة يقتصر تقليديًا على تلبية الاحتياجات الطارئة، مثل رحلات العمل أو عند هطول الأمطار بشكل مفاجئ، تأمل الشركات المشغلة أن يؤدي طرح منتجات تركز على التصميم وجودة المواد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص الباحثين عن قطع أنيقة على التسوق في هذه المتاجر.

وفي هذا السياق، تعاونت شركة «سفن-إليفن اليابان» مع شركة الملابس «أند إس تي» لإطلاق 28 منتجًا محدود الإصدار، تشمل القمصان القطنية وأربطة الشعر والأوشحة، من علامتي «نيكو أند...» و«لوريز فارم» التابعتين لشركة «أند إس تي»، واللتين تحظيان بشعبية واسعة بين الشابات. وطرحت المنتجات في متاجر «سفن-إليفن» في أنحاء البلاد اعتبارًا من 25 سبتمبر.

ووفقًا لشركة «سفن-إليفن اليابان»، شكل الأشخاص في الخمسينيات من العمر فما فوق نحو 40% من زوار متاجرها خلال السنة المالية الماضية، في حين لم تتجاوز نسبة الشباب في العشرينيات من العمر أو أصغر نحو 17%.

وقالت جونكو واتانابي من قسم ترويج المنتجات في الشركة: «إن جذب العملاء الأصغر سنًا أمر ضروري بالنسبة لنا لمواصلة النمو على المدى الطويل». وتهدف الشركة إلى مضاعفة مبيعاتها من الملابس مقارنة بالسنة المالية 2025.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)