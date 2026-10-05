اعتقال فرد من مشاة البحرية الأمريكية بتهمة قتل امرأة في أوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة أوكيناوا القبض يوم الأحد على أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية للاشتباه في قتل امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا داخل غرفة فندق في مدينة ناها، عاصمة المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان، وسرقة ممتلكاتها.

ونفى الجندي، البالغ من العمر 20 عامًا، ويدعى ديفين جاكوب بالارد، التهمة الموجهة إليه، قائلًا للمحققين إنه لا يعلم شيئًا عن الحادث. ويتمركز بالارد في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في مدينة جينوان بمحافظة أوكيناوا.

وتجري الشرطة تحقيقاتها لتحديد تفاصيل القضية، بما في ذلك طبيعة العلاقة بين المشتبه به والضحية.

ووفقًا للشرطة، يُشتبه في أن بالارد قتل المرأة، التي كانت تعيش في ناها ولم تتضح مهنتها بعد، داخل غرفة الفندق الواقعة في حي واكاسا بالمدينة بين نحو الساعة 2:10 صباحًا و4:15 صباحًا يوم السبت، وسرق حقيبة ظهرها ومحفظتها وممتلكات أخرى.

وأظهر تشريح الجثة أن المرأة توفيت اختناقًا نتيجة تعرضها للخنق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)