أوكيناوا تحتج.. توقيف جندي أمريكي للاشتباه بقتله امرأة يابانية

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- احتشد نحو 100 شخص بالقرب من مبنى حكومة محافظة أوكيناوا يوم الأحد بعد اعتقال فرد من مشاة البحرية الأمريكية في قضية سطو وقتل في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

وعبّر العديد من المشاركين عن غضبهم إزاء الجريمة وتكرار الجرائم المرتبطة بأفراد القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا، حيث تساءلت إحدى المشاركات قائلة: «إلى متى يتعين علينا تحمل كل هذا؟».

وكانت شرطة أوكيناوا قد ألقت القبض يوم الأحد على ديفين جاكوب بالارد، المتمركز في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في مدينة غينوان بالمحافظة، للاشتباه في قتله امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا داخل غرفة فندق في مدينة ناها، عاصمة المحافظة، وسرقة ممتلكاتها يوم السبت.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت استجابة لدعوة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت امرأة في الخمسينيات من عمرها من مدينة ناغو، حضرت برفقة ابنها البالغ من العمر 4 سنوات: «أشعر بالتناقض الشديد في أن يقوم جندي متمركز في قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا لحماية اليابان بينما يقدم على قتل مواطنة مدنية».

ومن جانبها، قالت امرأة أخرى في الخمسينيات من عمرها، قدمت من مدينة غينوان: «لا أريد أن أرى المزيد من الضحايا والمصابين».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)