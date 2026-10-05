【فيديو】اليابان تكشف لأول مرة أمام السكان عن صاروخها بعيد المدى «أرض-بحر طراز 25»

أخبار اليابان

كشف مكتب كيوشو التابع لوزارة الدفاع اليابانية، يوم 3، للمرة الأولى أمام السكان المحليين عن صاروخ طويل المدى من طراز «الصاروخ الموجّه أرض-بحر طراز 25»، وذلك في معسكر كينغون التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في مدينة كوماموتو.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم بالمعدات، قائلين: «إنها معدات مذهلة»، كما طالب بعضهم بمواصلة تقديم الشروحات والتوضيحات للسكان في المستقبل.

وشمل العرض منصات إطلاق الصواريخ طويلة المدى التي تم نشرها في مارس/آذار من هذا العام، إلى جانب مركبات نقل الذخيرة وغيرها من المعدات.

وكان من المقرر في البداية تنظيم العرض في أغسطس/آب، إلا أنه تأجل بسبب تداعيات زلزال كوماموتو الذي وقع في يوليو/تموز.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)