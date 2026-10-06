هوندا تطوّر تقنية لشحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا أثناء القيادة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة «هوندا موتور» يوم الاثنين أنها طوّرت بالتعاون مع شركة المقاولات العامة «تايسي» نظامًا لاسلكيًا مدمجًا في الطرق لشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة.

وستبدأ الشركتان اختبارات توضيحية لنظام الشحن على طريق سريع في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، في السنة المالية 2027 أو بعدها، للتحقق من أداء إمداد الطاقة للنظام ومتانته.

وقامت شركة «هوندا للبحوث والتطوير»، وهي شركة تابعة لشركة صناعة السيارات، بتطوير جهاز استقبال الطاقة للسيارات الكهربائية وجهاز نقل الطاقة المدمج في الطرق. وفي الوقت نفسه، تولت شركة «تايسي» تصميم الطرق وتطوير نظام مصدر الطاقة.

وتهدف هوندا وتايسي إلى إدخال نظام الشحن اللاسلكي في الاستخدام العملي بقطاعي اللوجستيات والنقل.

وقال تاكو أويدا، المهندس في شركة «هوندا للبحوث والتطوير»: «نأمل في توفير خيار جديد يتضمن تلقي الكهرباء أثناء القيادة، كتقنية لتوسيع إمكانيات السيارات الكهربائية».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)