【فيديو】قلعة كوماموتو تتلألأ ليلًا بعروض ضوئية ساحرة

أخبار اليابان

انطلقت يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول فعالية «أضواء القلعة» (Shiro Akari)، التي تضيء قلعة كوماموتو بعروض الإسقاط الضوئي وأشعة الليزر وغيرها من المؤثرات.

وتأتي الفعالية ضمن جهود إعادة الإعمار بعد زلزال كوماموتو عام 2026، حيث تم تمديد ساعات فتح المنطقة المخصصة للزيارة حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يكون آخر دخول في الثامنة مساءً.

وتضفي الإضاءة على البرج الرئيسي للقلعة مشهدًا ساحرًا وسط سماء الليل. وتستمر الفعالية حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)