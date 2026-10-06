روسيا تنتقد العقوبات اليابانية الجديدة وتتوعد بإجراءات مضادة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا تمثل خطوة «غير مدروسة»، محذرة من أن موسكو ستتخذ «إجراءات مضادة متناسبة» تستهدف في المقام الأول المجالات التي تهم طوكيو.

وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت يوم الجمعة عقوبات على 35 سفينة تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الموازي» أو «أسطول الظل»، الذي ينقل النفط الخام الروسي ويساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية، كما أضافت 33 كيانًا وتسعة أفراد مرتبطين بروسيا إلى قائمة تجميد الأصول الخاصة بها.

وقالت زاخاروفا، التي تشغل منصب مديرة إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين إن اليابان اختارت، بدلًا من تغليب مصالحها الوطنية، «التضامن المتهور مع شركائها ممن يشاركونها التوجهات ذاتها في المنطقة الأوروبية الأطلسية؛ وهم شركاء مهووسون بشكل مرضي بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا».

وأضافت أن إدارة رئيسة الوزراء اليابانية «لا تفعل شيئًا لتحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا»، بل إنها «تكتفي بإبعاد هذا الاحتمال أكثر فأكثر».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)