اليابان تتحرك لحماية الأنفاق من مخاطر الفيضانات

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وزارة النقل اليابانية يوم الثلاثاء إرشادات بشأن تركيب حواجز يمكن التحكم فيها عن بُعد عند الأنفاق المعرضة بدرجة كبيرة لخطر الفيضانات، بهدف تقييد الدخول إليها أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من حوادث الوفيات التي وقعت داخل أنفاق غمرتها المياه، من بينها حوادث وقعت خلال أمطار غزيرة في محافظة «تشيبا»، شرق طوكيو، في أغسطس/ آب الماضي.

وقال تاتسونوري إيباياشي، وزير النقل، في مؤتمر صحفي: «سنتخذ على الفور تدابير فعالة لمنع وقوع حوادث في الأنفاق المعرضة للفيضانات، بالتعاون مع الجهات المعنية».

وبموجب هذه الإرشادات، التي أُعدت لتوجيه الجهات المسؤولة عن إدارة الطرق، بما فيها الحكومات المحلية، ستُصنَّف الأنفاق في جميع أنحاء البلاد إلى أربع فئات وفقًا لمستوى خطر الفيضانات، على أن تحدد الجهات المسؤولة تصنيف كل نفق.

وتدعو الإرشادات إلى تركيب حواجز عند الأنفاق المصنفة ضمن الفئة الأعلى خطورة، ولا سيما تلك التي شهدت في الماضي حوادث أسفرت عن خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات. وسيتم تقييد حركة المرور مسبقًا عند صدور تحذيرات جوية تعادل «المستوى الرابع» أو عندما يصل معدل هطول الأمطار في الساعة، أو يُتوقع أن يصل، إلى مستوى معين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)