جريمة قتل في أوكيناوا تثير غضبًا شعبيًا وتجدد الجدل حول الوجود العسكري الأمريكي
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واشنطن - (جيجي برس)-- أفادت شبكة التلفزيون الأمريكية ”سي بي إس“ بأن جريمة القتل المنسوبة لأحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، قد ”أثارت غضباً شعبياً عارماً“ في البلد الآسيوي.
كما تناولت مؤسسات إخبارية أمريكية أخرى هذا الوضع، معربة عن قلقها من تجدد الرفض الشعبي للوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا، التي تتحمل عبئاً غير متناسب في استضافة القواعد الأمريكية.
وكانت شرطة المحافظة الجزئية قد ألقت القبض يوم الأحد على جندي المارينز للاشتباه في ارتكابه جريمتي السرقة والقتل بحق امرأة في مدينة ناها، عاصمة المحافظة.
وفي تقريرها الصادر يوم الاثنين، أوضحت شبكة ”سي بي إس“ أن أوكيناوا تستضيف أكثر من 70% من المنشآت والمناطق المخصصة حصرياً لاستخدام الجيش الأمريكي في اليابان.
وجاء في التقرير أيضاً أن ”الجرائم التي تشمل وقائع اغتصاب واعتداءات وحوادث دهس وفرار وقيادة تحت تأثير الكحول من قبل أفراد من الجيش الأمريكي لطالما أثارت احتجاجات في الجزيرة“.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)