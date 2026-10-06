نينتندو تطلق حزمة «Switch 2» مع لعبة مختارة بسعر مخفض في اليابان

أخبار اليابان

كيوتو-(جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو اليابانية، يوم الثلاثاء، أنها ستطرح في 12 نوفمبر/تشرين الثاني حزمة تضم جهاز ألعاب الفيديو «Nintendo Switch 2» ولعبة واحدة يمكن للمشتري اختيارها، بسعر أقل من شراء الجهاز واللعبة بشكل منفصل.

وستتوفر الحزمة بنسخة باللغة اليابانية فقط، بسعر تجزئة مقترح يبلغ 63,980 ينًا، وستُطرح حصريًا في السوق اليابانية.

وستتيح الحزمة للمشترين تنزيل واحدة من ثلاث ألعاب، هي «Mario Kart World» و«Nintendo Switch Sports Resort» و«Tomodachi Life: Living the Dream»، دون أي تكلفة إضافية بعد الشراء. وسيظل عرض التنزيل ساريًا حتى 31 مارس/آذار 2027.

وقالت الشركة إنها اختارت الألعاب الثلاث على أمل أن «تجذب اهتمام الناس وتشجعهم على اقتناء جهاز Switch 2».