سوزوكي تطرح أرخص سيارة كهربائية صغيرة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة «سوزوكي موتور» يوم الثلاثاء أنها ستطرح أول سيارة كهربائية صغيرة لها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسعر يبدأ من 2.12 مليون ين، ليكون بذلك الأرخص بين السيارات الكهربائية الصغيرة في اليابان.

وستكون السيارة الصغيرة «إي سكاي» أقل تكلفة حتى من طراز «راكو»، السيارة الكهربائية الصغيرة التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية العملاقة، والتي يبلغ سعرها 2.14 مليون ين. ومع احتساب الدعم الحكومي البالغ 568 ألف ين، قد ينخفض سعر «إي سكاي» إلى 1.552 مليون ين فقط.

وفي تطوير هذه السيارة الكهربائية الصغيرة الجديدة، ركزت سوزوكي على سهولة المناورة في المساحات الضيقة والراحة، مستفيدةً من عقود من الخبرة الفنية في مجال السيارات الصغيرة.

كما سعت الشركة إلى خفض وزن السيارة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ما منحها مدى قيادة يصل إلى 310 كيلومترات، وهو من أطول معدلات المدى في هذه الفئة من السيارات.

وتستهدف سوزوكي بيع 1000 وحدة شهريًا، من خلال جذب العملاء الراغبين في التحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)