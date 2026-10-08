اليابان تواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية على الشركات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت اليابان سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات محلية، ما أدى إلى تسريب وانكشاف معلومات شخصية على نطاق واسع.

وفي الوقت الذي تسارع فيه الشركات المتضررة إلى دفع تعويضات واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الخروقات، يواجه قطاع الأعمال في اليابان تحديات متزايدة، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في زيادة حدة الهجمات السيبرانية.

وأعلنت شركة «جي إم أو للبحوث والذكاء الاصطناعي»، التابعة لمجموعة «غي إم أو إنترنت»، أن موقع الاستبيانات الخاص بها «إنفو كيو» تعرض لدخول غير مصرح به، ما أدى إلى تسريب أسماء وأرقام هواتف ومعلومات أخرى تخص 948,498 عضوًا مسجلًا.

كما جرى بشكل احتيالي استبدال نقاط مكافآت مملوكة لبعض الأعضاء، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.86 مليون ين، برموز هدايا لموقع التسوق الإلكتروني «أمازون». وتعتزم مجموعة «غي إم أو» تعويض الأعضاء المتضررين بالكامل.

من جانبها، تعرضت شركة «مستر ماكس هولدينجز»، المشغلة لمتاجر التخفيضات، لهجوم سيبراني آخر، ما أدى إلى تسريب أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وبيانات أخرى لما يصل إلى 1,735,154 عضوًا مسجلًا في تطبيقاتها ومتاجرها عبر الإنترنت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)