روبوت على شكل كلب من «كاواساكي» لمساعدة كبار السن في حياتهم اليومية

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طوكيو- (جيجي برس)-- كشفت شركة «كاواساكي للصناعات الثقيلة» عن نموذج أولي لروبوت اجتماعي على شكل كلب، صُمم لمساعدة كبار السن في حياتهم داخل المنزل.

ووفقًا للشركة اليابانية، يعتمد الروبوت، الذي يحمل اسم «Home Leo»، على الذكاء الاصطناعي المادي، ما يمكّنه من التحدث مع الأشخاص، والتعرف على البيئة المحيطة به، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للموقف، والتحرك بشكل مستقل.

وعُرض «Home Leo» خلال جلسة إحاطة حول أعمال الشركة عُقدت في طوكيو يوم الثلاثاء.

وقالت كاواساكي للصناعات الثقيلة إن الروبوت سيبقى قريبًا من كبار السن الذين يعيش معهم، حيث يوفر لهم الرفقة من خلال المحادثة، ويراقبهم ويساعدهم في أنشطتهم اليومية.

وأضافت الشركة أنه من خلال جمع البيانات بشكل مستمر حول التفضيلات الشخصية للمستخدمين وحياتهم اليومية، بما في ذلك الطعام والملابس والسكن، سيتمكن «Home Leo» من إجراء محادثات تتناسب مع كل مستخدم على حدة.