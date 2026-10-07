【فيديو】من الكرسي المتحرك إلى بطولة المسرح.. شابة يابانية تتحدى الإعاقة بالرقص

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على خشبة مسرح تتلألأ فيها الأضواء المبهرة وتومض باستمرار، يقدّم أعضاء جمعية «Genesis of Entertainment» في مدينة أوساكا عروضًا راقصة على أنغام موسيقى مرحة. وتسعى الجمعية من خلال رقص الكراسي المتحركة إلى توسيع مجالات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة المزيد من الفرص لهم للتألق.

ومن بين أعضاء الجمعية ميساكي يوشينو (25 عامًا)، المقيمة في محافظة نارا، والتي تعاني منذ ولادتها من السنسنة المشقوقة. وفي سن الحادية عشرة، أصبحت تعتمد على الكرسي المتحرك في حياتها اليومية. وبعد أن فقدت ثقتها بنفسها وعاشت أيامًا من الشعور بالوحدة، وجدت ما أنقذها في رقص الكراسي المتحركة الذي شاهدته عندما كانت في المرحلة الإعدادية. فقد أُعجبت برؤية الراقصين وهم يبرزون الكرسي المتحرك، الذي كانت تعتبره هي مصدرًا لعقدتها، ويجعلونه جزءًا أساسيًا من الرقص، فسارعت إلى الانضمام إلى الجمعية.

في البداية، لم تكن قادرة حتى على التحكم جيدًا في الكرسي المتحرك المخصص للرقص، لكنها ما إن أتقنت أساسيات استخدامه حتى انغمست في التدريب على الحركات وتصميمات الرقص. ولم يكن من السهل عليها مجاراة المستوى الفني لفريق يضم بين أعضائه أبطالًا على مستوى اليابان، حتى إنها اضطرت في إحدى المرات، قبيل أحد العروض، إلى الانتقال للعمل خلف الكواليس بدلًا من المشاركة على المسرح. لكنها قالت لنفسها: «لا يمكنني الاستسلام هنا»، وواصلت التدريب بإصرار، وكانت تراقب نفسها في المرآة وتشاهد مقاطع فيديو لزملائها الأكثر خبرة مرارًا وتكرارًا لصقل قدرتها على التعبير.

وتمكنت من التغلب على التحديات واحدًا تلو الآخر، حتى أتقنت الرقص على الأغاني الهادئة التي كانت تجد صعوبة فيها، إلى أن وصلت أخيرًا إلى أداء دور البطولة. وتقول مبتسمة: «أعظم ما اكتسبته هو أن اتخاذي الخطوة الأولى جعلني قادرة على تقبّل نفسي وتقديرها».

ويتكون الفيديو من مشاهد جرى تصويرها في محافظتي أوساكا ونارا خلال الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران 2026.