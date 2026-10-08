القوات الأمريكية في اليابان تعلق عملياتها 48 ساعة وتفرض حظر تجوال على عناصرها لمدة شهر

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- أعلن الجيش الأمريكي في محافظة أوكيناوا أن جميع القوات الأمريكية المتمركزة في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان ستلتزم بوقف للعمليات لمدة 48 ساعة، يبدأ ظهر يوم الأربعاء، على خلفية اتهام أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية بقتل امرأة محلية، بعدما أُلقي القبض عليه يوم الأحد.

وذكر الجيش في بيان صدر مساء الثلاثاء أن أفراد القوات ممنوعون من مغادرة قواعدهم في المحافظة أو تناول الكحول، سواء داخل القواعد أو خارجها.

كما سيتم فرض حظر تجول لمدة 30 يومًا بعد انتهاء وقف العمليات، من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا، مع تشديد إجراءات المراقبة عند جميع بوابات القواعد العسكرية في المحافظة خلال هذه الفترة.

وقال الفريق بنجامين واتسون، قائد القوات الأمريكية في أوكيناوا، في البيان: «إن الخدمة في أوكيناوا تفرض علينا مسؤولية».

وأضاف البيان: «إن كل تفاعل مع جيراننا إما يعزز الثقة التي تُعد ركيزة أساسية لفريقنا أو يقوضها. وعندما تتضرر هذه الثقة، فإن ذلك يؤثر على قوة تحالفنا وعلى أمن هذه المنطقة».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)