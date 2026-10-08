صندوق النقد الدولي يبدي قلقه من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في اليابان والولايات المتحدة

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن قلقها إزاء الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل في كل من اليابان والولايات المتحدة، وذلك في خطاب ألقته في سنغافورة يوم الأربعاء.

ووصفت غورغييفا، في خطابها الذي سبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، قرارات رفع أسعار الفائدة الأخيرة التي اتخذتها البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا بأنها «مناسبة للغاية».

كما أعربت رئيسة الصندوق عن قلقها إزاء ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 30 عامًا، ووصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 19 عامًا، مشيرة إلى أن كلا المعدلين «لا يزالان في تصاعد».

ولفتت غورغييفا إلى أن تدهور الأوضاع المالية وتضخم الدين العام قد يؤثران على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن «الوضع يتطلب مجموعة عاجلة وشاملة من الاستجابات السياستية».

وذكرت أن صدمة أسعار الطاقة العالمية الناجمة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط تُعد «كبيرة ولكنها محتواة»، محذرة في الوقت نفسه من أن الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الموارد يؤججان معدلات التضخم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)