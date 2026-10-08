اليابان.. بيع كتب لـ«أنثروبيك» يثير تساؤلات حول استخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت شركة «نيبان جروب هولدينجز»، وهي شركة يابانية لتوزيع الكتب بالجملة، أنها باعت كتبًا لشركة «أنثروبيك» الأمريكية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت مصادر مطلعة يوم الأربعاء.

وأوضحت «نيبان غروب» في خطاب موجه إلى اتحاد ناشري الكتب اليابانيين، وهو جمعية تمثل قطاع النشر، أن شركتها التابعة «نيبان آي بي إس»، التي تتولى بيع الكتب اليابانية خارج البلاد، أبرمت صفقة مع «أنثروبيك» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وباعت لها كتبًا خلال الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا للمصادر.

وجاء في الخطاب أن «نيبان آي بي إس» استفسرت قبل إبرام الصفقة عن الغرض من شراء الكتب. غير أن «نيبان غروب» ذكرت أن الشركة التابعة لم تكن على علم بأن مشتريات «أنثروبيك» كانت مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف «نيبان جروب» عن عدد الكتب المباعة أو القيمة الإجمالية للصفقة، بينما تخطط للرد على استفسارات دور النشر. وشارك الاتحاد خطاب «نيبان غروب» مع نحو 380 دار نشر من أعضائه.

وأظهرت وثيقة داخلية لشركة «أنثروبيك» كُشف عنها خلال قضية مرفوعة أمام القضاء الأمريكي، أن الشركة أبرمت صفقة مع «نيبان آي بي إس» في إطار مشروعها «مشروع بنما»، الذي يهدف إلى مسح الكتب ضوئيًا من جميع أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)