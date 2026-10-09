وقف قبول عمال مطاعم أجانب جدد في اليابان قد يزيد انتقال العمالة إلى المدن

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طوكيو - (جيجي برس)-- أدى تزايد الطلب على العمال الأجانب في قطاع المطاعم الياباني، منذ أن أوقفت اليابان في أبريل قبول عمال جدد ضمن نظام الإقامة «العامل الماهر المحدد من الفئة الأولى»، إلى انتقال المزيد منهم إلى المناطق الحضرية، ما فاقم نقص الأيدي العاملة في المناطق الإقليمية.

وأظهر مسح أجرته جهة من القطاع الخاص أن عدد الوظائف المتاحة في قطاع المطاعم للعمال الأجانب الحاصلين على وضع الإقامة من الفئة الأولى تضاعف بمقدار 2.8 مرة منذ أبريل/ نيسان. ويتيح هذا الوضع لحامليه العمل في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما كشف مسح أجرته شركة «ماينافي غلوبال» أن 46.4% من العمال الأجانب المصنفين ضمن فئة «العامل الماهر المحدد»، الذين حصلوا على وظائف في قطاع المطاعم خلال يوليو/ تموز، انتقلوا إلى العمل في 6 محافظات حضرية هي طوكيو، كاناغاوا، تشيبا، سايتاما، أوساكا، وآيتشي، بعد أن كانوا يعملون خارج هذه المناطق.

وارتفعت هذه النسبة من 31.9% في مارس/ آذار، قبل تعليق قبول العمال الجدد، ما يسلط الضوء على تزايد انتقال العمال من المناطق الإقليمية إلى المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، قال موتوكي يوزوريها، رئيس شركة «ماينافي غلوبال»، التي تقدم الدعم للأجانب الباحثين عن عمل في اليابان، إن أعدادًا كبيرة من العمال الأجانب ينتقلون إلى المناطق الحضرية سعيًا للحصول على أجور أعلى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)