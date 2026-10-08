الياباني كينسو سواي والفرنسي هنري كاغان يفوزان بجائزة نوبل في الكيمياء 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 للعالم الفرنسي هنري بي كاغان من جامعة باريس-سود، والعالم الياباني كينسو سواي من جامعة طوكيو للعلوم، ”لاكتشاف التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل“.

وحقق العالمان إنجازات رائدة يُتوقع أن توفر أدلة حول أصول الأحماض الأمينية والجزيئات الأخرى المكونة للحياة، فضلًا عن إمكانية أن تؤدي إلى ابتكار طرق جديدة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية.

ويبلغ سواي من العمر 76 عامًا، وهو عاشر ياباني يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، بعد سوسومو كيتاغاوا، الأستاذ في جامعة كيوتو، الذي فاز بالجائزة العام الماضي عن عمر 75 عامًا. كما أصبح سواي الياباني الحادي والثلاثين الذي يفوز بجائزة نوبل.

وفي مقابلة هاتفية مع الأكاديمية عقب الإعلان، أعرب سواي عن حماسه الشديد لاختياره لنيل الجائزة، واصفًا ذلك بأنه «أكثر أيام حياته إثارة».

واختير سواي وكاغان تقديرًا لـ«اكتشاف التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)