بعد توقيف جندي أمريكي في اليابان.. تاكايتشي تعتزم إجراء محادثات مع واشنطن

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طوكيو - (جيجي برس)-- التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بمحافظ أوكيناوا غينتا كوجا في طوكيو يوم الأربعاء، وأعربت عن استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في أعقاب اعتقال أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية للاشتباه في قتل امرأة في المحافظة الواقعة جنوب اليابان يوم السبت.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيسة الوزراء، وصف كوجا الحادث بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، وطالب الحكومة اليابانية بحثّ الجانب الأمريكي على التعاون الكامل في التحقيق وتشديد الانضباط.

ويُعد هذا اللقاء الأول بين تاكايتشي وكوجا منذ انتخاب المحافظ الجديد الشهر الماضي.

وأعربت تاكايتشي عن استيائها الشديد إزاء الحادث، قائلة: «أرغب في إجراء المزيد من المحادثات اليابانية الأمريكية» لضمان فعالية التدابير الرامية إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال كوجا: «إن برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان الموجهة إلى العسكريين الأمريكيين لم تحقق أي نتائج تُذكر»، مشيرًا إلى استمرار الحوادث الجنائية التي يتورط فيها هؤلاء العسكريون في أوكيناوا. واقترح أن تشارك الحكومة اليابانية بفعالية في هذه البرامج التثقيفية، بدلًا من ترك الأمر برمته للجانب الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)