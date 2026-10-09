روسيا تهاجم مصنعًا للتبغ تابعًا لشركة يابانية في أوكرانيا

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طوكيو - (جيجي برس)-- شنت روسيا هجومًا على مصنع تابع لشركة «جابان توباكو» في وسط أوكرانيا.

وفي إعلانها عن الهجوم يوم الأربعاء، زعمت وزارة الدفاع الروسية أن مصنع شركة «جي تي إنترناشيونال»، التابعة لشركة التبغ اليابانية، كان يُستخدم لتصنيع ذخائر للجيش الأوكراني.

ولم تتضح بعدُ الأضرار الناجمة عن الهجوم.

ووفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، تعرض مصنع التبغ الواقع في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا لهجومين خلال سبتمبر/ أيلول، فيما نفى مسؤولو المصنع المزاعم المتعلقة بتصنيع معدات عسكرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)