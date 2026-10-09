هل ساهم التركيز المفرط على المبيعات في فضيحة «برودنشال لايف»؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيق مستقلة يوم الخميس أن الثقافة المؤسسية التي تولي اهتمامًا مفرطًا لأداء المبيعات كانت وراء عمليات الاحتيال التي ارتكبها موظفون في شركة «برودنشال لايف» للتأمين على الحياة، واستولوا خلالها على أموال العملاء بطرق غير مشروعة.

ووفقًا للتقرير، حصل موظفون سابقون وحاليون على أموال من العملاء بطرق احتيالية، بلغ إجمالي قيمتها نحو 6.166 مليار ين.

وأشار التقرير إلى صعوبة إشراف المسؤولين الإداريين على موظفي المبيعات ذوي الأداء المرتفع، إذ أضعفت الثقافة المؤسسية سلطتهم على هؤلاء الموظفين المتميزين.

وتعتزم شركة التأمين، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، مراجعة نظام التعويضات الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الحوافز المرتبطة بإبرام عقود جديدة، وتطبيق نظام يضمن حدًا أدنى للرواتب بحلول عام 2027.

وقال هيروميتسو توكومارو، رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي، خلال مؤتمر صحفي: «نقدم اعتذارنا الصادق مرة أخرى عن القلق والإزعاج اللذين تسببنا فيهما».

وأضاف: «نأخذ على محمل الجد الوضع الذي تسببنا فيه، والذي أدى إلى زعزعة أسس الثقة».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)