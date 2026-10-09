ألمانيا تعتقل عضوًا بارزًا في مجموعة القرصنة «كيلين» بعد تسليمه من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الشرطة اليابانية يوم الخميس أن السلطات الألمانية اعتقلت مواطنًا روسيًا يُشتبه في كونه عضوًا بارزًا في مجموعة القرصنة الدولية المعروفة باسم «كيلين»، بعد تسليمه من اليابان.

ووفقًا لوكالة الشرطة الوطنية اليابانية، كانت السلطات الألمانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق المشتبه به، البالغ من العمر 28 عامًا، للاشتباه في تورطه في عمليات ابتزاز، إذ يُزعم أنه شن هجمات إلكترونية على شركات ألمانية وطالبها بدفع فدية بالعملات المشفرة.

وبعد ورود معلومات تفيد بأن المشتبه به يعتزم زيارة اليابان بصفة سائح في مايو/ أيار، تمكنت إدارة التحقيقات الخاصة بالجرائم الإلكترونية التابعة للوكالة من تحديد مكانه، من خلال تحقيق مشترك مع إدارة شرطة طوكيو وشرطتي محافظتي أوساكا وكيوتو.

وأُلقي القبض عليه في أحد فنادق مدينة أوساكا، غربي اليابان، خلال الشهر نفسه، ثم سُلّم إلى السلطات الألمانية في أكتوبر، تنفيذًا لقرار أصدرته محكمة طوكيو العليا بموجب قانون تسليم المجرمين الياباني.

وتشن مجموعة «كيلين» هجمات باستخدام برمجيات الفدية على مستوى العالم منذ أكتوبر 2022، وقد استهدفت نحو 4000 شركة. وتطالب المجموعة ضحاياها بدفع فدية مقابل استعادة البيانات المشفرة، وتهدد بنشر البيانات المسروقة إذا رفضوا الدفع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)