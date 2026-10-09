اكتشاف للعالم سواي الحائز على جائزة نوبل قد يكشف أسرار نشأة الحياة

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طوكيو - (جيجي برس)-- قد يساعد التفاعل الذي اكتشفه كينسو سواي، أحد الحائزين على جائزة نوبل في الكيمياء، في تفسير سبب اعتماد الحياة على الأرض على شكل جزيئي واحد فقط من بين شكلين متناظرين كصورتين في المرآة، كما قد يوجه جهود البحث عن أصول الحياة وآثارها.

يمكن للجزيئات العضوية الضرورية للحياة، مثل الأحماض الأمينية، أن توجد في شكلين متناظرين كصورتين في المرآة، تمامًا مثل قفاز اليد اليسرى وقَفاز اليد اليمنى. ومع ذلك، تستخدم الحياة على الأرض شكلًا واحدًا فقط من هذين الشكلين، وهو تفاوت حيّر العلماء طويلًا.

واكتشف سواي، البالغ من العمر 76 عامًا والأستاذ الفخري في جامعة طوكيو للعلوم، تفاعلًا يتضخم فيه فارق ضئيل للغاية بين الشكلين، حتى يصبح أحدهما هو السائد على حساب الآخر.

وتُظهر هذه العملية، المعروفة باسم «التحفيز الذاتي غير المتماثل»، أن مثل هذا الاختلال يمكن أن ينشأ بصورة طبيعية. وقد عُرفت هذه العملية لاحقًا باسم «تفاعل سواي».

ويبقى السؤال التالي: أين نشأت هذه العملية؟