طوكيو.. تصادم سيارة للسفارة الروسية مع سيارة خاصة أمام وزارة الخارجية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وقع حادث تصادم يوم الخميس في طوكيو بين سيارة تابعة للسفارة الروسية في اليابان وسيارة خاصة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

ووفقًا لإدارة شرطة العاصمة، وقع الحادث أمام مبنى وزارة الخارجية في حي كاسوميغاسيكي بمنطقة تشيودا، نحو الساعة 5:35 مساءً. وتجري الشرطة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.

ويُعتقد أن سيارة السفارة، التي كانت تقل امرأة روسية في الثلاثينيات من عمرها، تعرضت للتصادم بعد وقت قصير من مغادرتها مبنى الوزارة، فيما كانت السيارة الخاصة، التي كانت تقل ثلاثة رجال، متجهة نحو القصر الإمبراطوري.

وقال أحد المارة، وهو رجل في الستينيات من عمره: «سمعت دويًا قويًا، وعندما ذهبت لاستطلاع الأمر، رأيت حطام السيارتين متناثرًا في المكان».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)