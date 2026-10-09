【فيديو】اليابان تُطلق غواصتها الجديدة «شوغي» تمهيدًا لدخولها الخدمة عام 2028
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أقامت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، مراسم تسمية وإنزال الغواصة الجديدة «شوغي» التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى الماء، وذلك في حوض بناء السفن التابع للشركة بمدينة كوبي.
وتُعد «شوغي» الغواصة السابعة من فئة «تايغي»، التي تعمل بالدفع التقليدي (غير النووي)، ومن المقرر أن تدخل الخدمة في مارس/آذار 2028.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)