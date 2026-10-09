الحكومة اليابانية تقر تشريعاً لخفض ضريبة الاستهلاك

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة، مشروع قانون لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية واستحداث برنامج للمزايا المالية مرتبط بمستويات الدخل.

وفي إطار إجراء مؤقت لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، تعتزم حكومة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارًا من السنة المالية 2027 التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

وتسعى الحكومة إلى طرح مشروع القانون على الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني، بهدف إقراره قبل اختتام الدورة في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

ويُعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ تطبيق ضريبة الاستهلاك في اليابان عام 1989.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخفض الضريبة واستحداث برنامج المزايا المالية نحو 10 تريليونات ين على مدى العامين المذكورين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)