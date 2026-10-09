اختراقات إلكترونية في اليابان تهدد بيانات أكثر من 15 مليون عميل لشركتين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت شركتان يابانيتان إضافيتان عن تعرض أنظمتهما لوصول غير مصرح به، مما أدى إلى تسريب بيانات العملاء على نطاق واسع.

وأعلنت شركة «بوك أوف غروب هولدينغز»، المتخصصة في بيع السلع المستعملة، يوم الجمعة، عن تعرض بيانات ما يصل إلى نحو 6.43 مليون عميل للاختراق. كما أعلنت شركة «داييتشي كوشو»، التي تدير سلسلة من متاجر الكاراوكي، يوم الخميس، عن احتمال تسريب بيانات نحو 8.72 مليون عميل.

وتشمل المعلومات المسربة أسماء العملاء وتواريخ ميلادهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم.

وقدمت الشركتان اعتذارهما للعملاء عن القلق والإزعاج الناجمين عن هذه الحوادث.

ورغم تأكيد الشركتين عدم رصد أي استخدام غير مشروع لهذه المعلومات حتى الآن، فقد حذرتا العملاء من احتمال تعرضهم لرسائل بريد إلكتروني احتيالية أو مكالمات هاتفية بغرض الاحتيال.