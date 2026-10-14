اليابان توسع دبلوماسيتها الثقافية.. المانغا والأنيمي في صدارة الخطة الجديدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تسعى اليابان إلى تعزيز دبلوماسية «القوة الناعمة» من خلال الاستفادة من ثقافتها الشعبية، ولا سيما المانغا والأنيمي.

وتخطط الحكومة للاستفادة بفعالية من هذه الأعمال الرائجة لكسب المزيد من المعجبين باليابان في الدول الناشئة والنامية، المعروفة باسم «الجنوب العالمي»، وتعزيز نفوذ البلاد في المجتمع الدولي.

وطلبت وزارة الخارجية تخصيص 1.83 مليار ين ضمن ميزانية السنة المالية 2027، التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الترويج للمانغا والأنيمي والموسيقى والأفلام اليابانية، فضلًا عن دعم وتأهيل المتخصصين في اللغة اليابانية في الخارج.

وسبق أن أطلقت اليابان برامج للتبادل الثقافي تعتمد على تنظيم الحفلات الموسيقية.

ففي يناير/ كانون الثاني، نظمت «مؤسسة اليابان»، وهي هيئة حكومية، حفلًا موسيقيًا لأغاني الأنمي في كوت ديفوار، الواقعة في غرب أفريقيا. وقدمت فرقة الروك اليابانية «فلو» أغاني شارات البداية لمسلسل الأنيمي الشهير «ناروتو»، وسط حماس نحو 600 شخص من الحاضرين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)