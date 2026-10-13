كيف قادت تجربة باستور القديمة العالم سواي إلى اكتشافه الحائز على نوبل؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألهمت تجربة أجراها الكيميائي وعالم الأحياء الدقيقة الفرنسي لويس باستور في منتصف القرن التاسع عشر أبحاث كينسو سواي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

وسعى سواي، البالغ من العمر 76 عامًا والأستاذ الفخري في جامعة طوكيو للعلوم، من خلال اكتشاف تفاعل يُعرف باسم «تفاعل سواي»، إلى كشف سر ميل مواد مثل الأحماض الأمينية والسكريات إلى اتخاذ أحد الشكلين المتناظرين كصورتين في المرآة دون الآخر.

ويُعد اكتشاف التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل، الذي استندت إليه الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في منح سواي جائزة نوبل، جزءًا من مجال علمي يُعرف باسم «الكيمياء الكيرالية».

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن فوزه المشترك بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، قال سواي إنه شعر بـ«إعجاب شخصي صامت» خلال زيارة قام بها إلى معهد باستور في باريس، حيث شاهد بلورات محفوظة في صندوق صغير يُعتقد أن باستور استخدمه.

وتشير «الكيرالية»، أو خاصية اليدوية، إلى سمة تتميز بها الأجسام أو الجزيئات التي تتطابق مع صورها المرآتية في الشكل، لكنها لا يمكن أن تنطبق عليها تمامًا، تمامًا مثل اليد اليمنى واليد اليسرى لدى الإنسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)