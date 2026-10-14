انقسام داخل الحكومة اليابانية بشأن دراسة إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية إدراج خطط لدراسة إمكانية إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية ضمن وثائقها الأمنية الثلاث الرئيسية، التي تعمل حاليًا على مراجعتها.

واقتصرت المناقشات حتى الآن بشكل أساسي على عدد من السياسيين المؤيدين لهذه الفكرة، في حين لا يزال الغرض من إدخال هذا النوع من الغواصات غير واضح.

ومع سعي الحكومة إلى مراجعة الوثائق الثلاث بحلول نهاية العام، يُتوقع أن تبدأ قريبًا تنسيقًا شاملًا مع أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن التعديلات المقترحة. غير أن مراقبين يشيرون إلى احتمال مواجهة المناقشات المتعلقة بالغواصات النووية عقبات وصعوبات.

وقال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: «أعتقد أن الرأي العام يدرك الحاجة إلى إجراء مناقشات» بشأن امتلاك اليابان غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وشدد كويزومي على أن هذه الغواصات، التي تتميز بقدرتها على البقاء تحت الماء لفترات أطول والتحرك بسرعات أعلى مقارنة بالغواصات التقليدية، «ستتيح لأفراد الطاقم أداء مهامهم مع ضمان مستويات أعلى من السلامة والأمان».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)