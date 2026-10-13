كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أطلقت إدارة الصواريخ الكورية الشمالية تجربة لإطلاق صاروخ باليستي تكتيكي يوم الاثنين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن عملية إطلاق الصاروخ أُجريت بهدف «تأكيد النجاح في البحث المتعلق بالتحديث التقني لعنصر أساسي ومهم».

وأضافت الوكالة أن «التحديث التقني للعنصر الأساسي يعد نجاحًا كبيرًا يبشر بتغيير مهم في تحسين أداء وتطور جميع أنظمة الأسلحة الهجومية».

ويُعتقد أن ”الصاروخ“ الذي أشارت إليه وكالة الأنباء المركزية الكورية يشير إلى صواريخ باليستية متعددة أكدت السلطات اليابانية والكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقتها باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين. ومع ذلك، لم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية حول الصواريخ في تقريرها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)