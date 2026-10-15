في اليابان.. برنامج مسرحي يساعد الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية على التعبير عن أنفسهم

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كوبي - (جيجي برس)-- يساعد برنامج للأنشطة اللامنهجية بعد الدوام المدرسي في مدينة كوبي بمحافظة هيوغو، غربي اليابان، الأطفال الذين يعانون من صعوبات نمائية على بناء الثقة بالنفس وتعزيز الاستقلالية من خلال الأنشطة المسرحية، في نهج لا يزال غير شائع نسبيًا في البلاد.

وتنظم مؤسسة «هوكاغوروبي» أنشطة إبداعية تعتمد على الارتجال المسرحي. وأسّس ماساتوشي أودايرا المؤسسة عام 2020، مستفيدًا من خبرته في المسرح خلال دراسته الجامعية، ثم عمله في تدريس الدراما لطلاب في مدرسة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال أودايرا إن أطفالًا كانوا يواجهون صعوبة في الحفاظ على وضعية الجسم أو التحدث بوضوح أصبحوا، في كثير من الأحيان، أكثر ثقة وقدرة على التعبير عن أنفسهم بعد الوقوف على خشبة المسرح، الأمر الذي عزز قناعته بأن للمسرح «أثرًا علاجيًا».

وفي أواخر يوليو، أجرى تسعة طلاب من المؤسسة تدريبات على مسرحية تدور أحداثها في مطار وتتمحور حول شاب شغوف بالسفر، استعدادًا لتقديمها أمام الجمهور. ورغم نسيان بعض الطلاب حواراتهم أو مواجهتهم صعوبات أثناء التدريب، حرصوا على التواصل فيما بينهم ومساندة بعضهم بعضًا.

ويضم البرنامج حاليًا 39 طالبًا، من الصف الأول الابتدائي حتى السنة النهائية من المرحلة الثانوية، بينهم أطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وآخرون يواجهون صعوبات تدفعهم إلى رفض الذهاب إلى المدرسة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)