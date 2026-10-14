خلال 5 سنوات.. ارتفاع عدد البلديات اليابانية ذات النسبة المرتفعة من السكان الأجانب 2.5 ضعف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع عدد البلديات اليابانية التي يشكل السكان الأجانب أكثر من 5% من إجمالي سكانها بمقدار 2.5 مرة، من 53 بلدية في عام 2020 إلى 132 بلدية، وفقًا لبيانات التعداد السكاني لعام 2025 التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وتُظهر البيانات زيادة أعداد السكان الأجانب ليس فقط في المدن الكبرى والمناطق الصناعية، بل أيضًا في المناطق الريفية التي تشهد ازدهارًا في قطاعي السياحة والزراعة.

وسجل عدد السكان الأجانب في اليابان مستوى قياسيًا بلغ 3.84 مليون نسمة، أي ما يعادل 3.1% من إجمالي سكان البلاد، بزيادة تقارب 40% مقارنة بالتعداد السابق لعام 2020، الذي سجل 2.74 مليون نسمة.

كما ارتفع عدد المحافظات التي تضم بلديات تتجاوز فيها نسبة الأجانب 5% من السكان من 17 إلى 27 محافظة، مع انضمام محافظتي مياغي وهيوغو إلى هذه القائمة.

وفي حين كانت هذه البلديات تتركز سابقًا بشكل رئيسي في المدن الكبرى والمناطق ذات القاعدة الصناعية القوية، أظهرت بيانات التعداد الأخير انضمام مناطق المنتجعات والمناطق التي تعتمد أساسًا على الزراعة والغابات وصيد الأسماك إلى فئة البلديات التي تتجاوز فيها نسبة الأجانب 5% من السكان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)