【فيديو】معرض «سيتيك 2026» في اليابان يستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 821 شركة ومؤسسة

أخبار اليابان

افتُتح يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول معرض «سيتيك 2026» (CEATEC 2026) الدولي لأحدث التقنيات الرقمية، في مركز ماكوهاري ميسّه بمدينة تشيبا اليابانية، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويشارك في المعرض 821 شركة ومؤسسة من اليابان وخارجها، حيث تُعرض مجموعة واسعة من التقنيات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI)، الذي أصبح جزءًا متزايدًا من الحياة اليومية مع التوسع في تطبيقاته العملية في المجتمع.