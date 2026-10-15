موقف حافلات لا تأتيه الحافلات.. مبادرة يابانية لتهدئة المصابين بالخرف

أخبار اليابان

آيتشي - (جيجي برس)-- أنشأ مقهى في وسط اليابان موقفًا قديمًا للحافلات، ووضع فيه جدولًا زمنيًا وهميًا رغم أن الحافلات لا تتوقف عنده. وتُعد هذه الخطوة من أوائل النماذج لمبادرة تُعرف باسم «الكذبة الرحيمة» الموجهة للمصابين بالخرف، والتي بدأت تنتشر حاليًا في أنحاء اليابان.

وصُمم مقهى «أنكي»، الواقع في مدينة تويوهاشي بمحافظة آيتشي، ليكون مساحة للتفاعل بين المصابين بالخرف وأفراد أسرهم.

وقالت توموكا سوجينو، البالغة من العمر 56 عامًا ورئيسة منظمة «بوكابوكا نو موري» غير الربحية التي تدير المقهى، إن فكرة إنشاء موقف حافلات وهمي لمنع المصابين بالخرف من الابتعاد عن مراكز الرعاية بحثًا عن طريق العودة إلى منازلهم، نشأت في ألمانيا.

وأضافت سوغينو أنها، عندما علمت أن مثل هذه المواقف، التي أُقيمت في مراكز رعاية المصابين بالخرف، ساعدت النزلاء الذين يحاولون العودة إلى منازلهم على الشعور بالهدوء أثناء انتظار الحافلة، رأت في هذا الأسلوب القائم على «الكذبة الرحيمة» وسيلة فعالة لدعمهم.

وعلى الرغم من أن المقهى لا يستقبل نزلاء مقيمين، فقد حصل على موقف حافلات من شركة «تويوهاشي للسكك الحديدية»، بعدما تقرر التخلص منه، وثبّته في عام 2021 ليصبح أحد رموز المقهى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)