اليابان تنفي أي نشاط تجسسي في روسيا وتطالب بضمان سلامة الصحفي المحتجز

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طوكيو - (جيجي برس)-- نفت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، يوم الخميس، تورط الحكومة اليابانية في أي أنشطة تجسس داخل روسيا، وذلك عقب احتجاز السلطات الروسية صحفيًا يابانيًا للاشتباه في تورطه في التجسس.

وقالت تاكايتشي للصحفيين في مكتبها بطوكيو: «سنوضح موقفنا»، وذلك بعد إعلان السلطات الروسية، يوم الثلاثاء، احتجاز صحفي يعمل لدى صحيفة «هوكايدو شيمبون» اليابانية، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، يزعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الصحفي الياباني جمع معلومات عن مشاركين في ما تسميه موسكو «العملية العسكرية الخاصة»، بهدف نقلها إلى السلطات اليابانية المعنية.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع الصحفي، مؤكدًا: «سنبذل قصارى جهدنا لعقد لقاء قنصلي في أقرب وقت ممكن للاطمئنان على حالته الصحية».

وكانت الحكومة اليابانية قد علمت بواقعة الاحتجاز من خلال إعلان صادر عن الجانب الروسي، إذ لم تتلقَّ طوكيو أي إخطار قنصلي من موسكو بشأن الحادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)