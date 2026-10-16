موسكو ترفض مطالب طوكيو بشأن الصحفي الياباني المحتجز

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت السفارة الروسية في طوكيو، يوم الخميس، أن السفير الروسي لدى اليابان، نيكولاي نوزدريف، رفض المطالب اليابانية المتعلقة باحتجاز السلطات الروسية صحفيًا يابانيًا.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد استدعت نوزدريف، يوم الأربعاء، وطلبت معلومات عن القضية، كما دعت إلى مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الصحفي المحتجز، معربةً في الوقت نفسه عن احتجاجها على إعلان الجانب الروسي عن عملية الاحتجاز من جانب واحد.

ووفقًا للسفارة الروسية، رد نوزدريف بأن التحقيق مع الصحفي سيُجرى وفقًا للقانون الروسي. وزعم السفير أن أجهزة الاستخبارات اليابانية تستعين بصحفيين لجمع معلومات غير معلنة بهدف تقويض أمن روسيا وقدراتها الدفاعية، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية أحبطت محاولات من هذا النوع في مناسبات عدة.

كما تطرق السفير الروسي إلى زيارة وفد صيني مؤخرًا لجزيرة إيتوروبو، وهي واحدة من الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، وتطلق عليها طوكيو اسم «الأراضي الشمالية». وأكد أن التعاون العملي بين الجانبين، بما في ذلك الزيارات المتبادلة من هذا النوع، سيواصل التوسع بصورة مطردة.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، يوم الثلاثاء، احتجاز الصحفي، الذي يشغل منصب مدير مكتب صحيفة «هوكايدو شيمبون» في مدينة يوجنو-ساخالينسك، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)