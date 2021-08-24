شرح الألعاب البارالمبية: الرماية باستخدام القوس والسهم

أخبار اليابان

يتم استخدام نوعين من الأقواس: أقواس منحنية عامة وأقواس مركبة، والتي تتطلب فقط الحد الأدنى من القوة للسحب بسبب البكرات الميكانيكية الموجودة في الأطراف العلوية والسفلية. يتنافس الرياضيون في ثلاث فئات: الرياضيون من فئة W1 الذين يعانون من إعاقة جسدية شديدة والذين يتنافسون على كرسي متحرك، وأولئك الذين يستخدمون الأقواس المنحنية العامة، وأولئك الذين يستخدمون الأقواس المركبة. يمكن للرياضيين من فئة W1 استخدام أي نوع من الأقواس، ويسمح لجميع الرياضيين بتعديل معداتهم حسب الضرورة اعتمادًا على نوع ودرجة إعاقتهم. هناك منافسات فردية للرجال والنساء، ومنافسات مختلطة للفرق تتكون من رجل وامرأة. تخضع بطولة الرماية بالقوس والسهم لأصحاب الهمم لإشراف الاتحاد الدولي للرماية بالقوس والسهم، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، كما تراعي البطولة قواعد وقوانين الاتحاد الدولي للرماية بالقوس والسهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)