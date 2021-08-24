شرح الألعاب البارالمبية: ألعاب القوى

أخبار اليابان

تتضمن ألعاب القوى فئات المسار والميدان والماراثون. يرتدي الرياضيون معدات مثل الأذرع والأرجل الاصطناعية وفقًا لخصائص كل واحد منهم، وفي منافسات الكراسي المتحركة، يتم استخدام مقاعد خاصة خفيفة الوزن تسمى ”المتسابقون“. يرافق المكفوفين مرشدًا، وفي أحداث القفز والرمي، يساعد ”المتصل“ الرياضيين من خلال تقديم التوجيه الصوتي أو التصفيق بأيديهم. يتضمن ”رمي المضرب“، الذي لا يُرى إلا في دورة الألعاب البارالمبية، رمي عصا خشبية يبلغ طولها حوالي 40 سم وتشبه أشكال مجسمات البولينغ بأي من اليدين.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)