شرح الألعاب البارالمبية: الريشة الطائرة

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ستظهر رياضة الريشة الطائرة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو. هناك ست فئات من المنافسة، مقسمة حسب نوع ودرجة الضعف في فئتي الوقوف والكراسي المتحركة. تحتوي جميع الفئات على مباريات تتكون من 3 مجموعات، مع 21 نقطة مطلوبة للفوز بكل مجموعة. المضارب، وارتفاعات الشبكة هي نفسها المستخدمة في الألعاب الأولمبية، ولكن يتم لعب مباريات الفردي للكرسي المتحرك ومن يعانون من الضعف الشديد في الأطراف السفلية على ملاعب بحجم نصف ملعب الريشة الطائرة المعتاد. في فئة الكراسي المتحركة، يتم احتساب الريشة التي تهبط في المنطقة القريبة من الشبكة على أنها خارج الملعب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)