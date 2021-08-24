شرح الألعاب البارالمبية: كرة القدم الخماسية للمكفوفين

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تُعرف هذه الرياضة للرياضيين المعاقين بصريًا أيضًا باسم كرة القدم للمكفوفين. وهذه الرياضة تعتبر تكيف بلعبة لكرة القدم للرياضيين الذين يعانون من ضعف البصر، حيث يشرف على هذه الرياضة الاتحاد الدولي للمكفوفين (IBSA) منذ عام 1996 ويتم لعبها مع قواعد FIFA المعدلة. تقام المبارايات على ملعب بحجم كرة الصالات محاط بسور صغير من الجانبين. تتكون المباراة من شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة. يمكن للاعبين لمس الأسوار لتأكيد موقعهم أو ارتداد الكرة عن السياج لتمرير الكرة. بخلاف حارس المرمى، يرتدي جميع اللاعبين الميدانيين عصابات الأعين ويعتمدون على صوت الأجراس داخل الكرة، وتتم عملية التوجيه من مرشد يقع خلف المرمى، وأصوات حراس المرمى ليقوموا باللعب. عند التصدي لخصم لديه الكرة، يتعين على اللاعبين الصراخ Voy! (كلمة إسبانية تعني ”go“).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)