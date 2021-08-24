شرح الألعاب البارالمبية: كرة الهدف

أخبار اليابان

تلعب كرة الهدف بين فريقين يتكون كل منهما من ثلاثة لاعبين وثلاثة بدلاء خارج الملعب، وذلك على ملعب يشبه ملعب الكرة الطائرة، ويوضع في نهايتي الملعب مرميان وتقوم اللعبة على دحرجة كرة ذات أجراس لإدخالها في مرمى الفريق المنافس الذي يحاول منع ذلك والقيام بالتسجيل في مرمى الخصم.وتتكون اللعبة من شوطين مدة كل شوط 12 دقيقة وتسمح قواعد اللعبة بمشاركة اللاعبين ذوي الإعاقة جزئياً في البصر، للتنافس على قدم المساواة مع اللاعبين المكفوفين، ويسمح بوضع لصق العين تحت مظلة العينين لضمان التغطية الكاملة للعين، ومنع أي إمكانية للرؤية في حال انزلاق مظلتي العينين. يتم تسجيل النقاط عن طريق رمي كرة بحجم كرة السلة بداخلها جرس داحل مرمى الفريق المنافس. بالاعتماد على صوت الجرس داخل الكرة، يرمي اللاعبون أنفسهم أمام المرمى لإبعاد الكرة. تتكون اللعبة من شوطين مدة كل منهما 12 دقيقة. يجب على المتفرجين المشاهدة بهدوء بينما يلعب اللاعبون معتمددين صوت الجرس داخل الكرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)