شرح الألعاب البارالمبية: رفع الأثقال

أخبار اليابان

هذه المنافسات مخصصة للرياضيين الذين يعانون من ضعف في الأطراف السفلية. يستلقي المتسابق على مقعد، ويرفع الوزن من المكان الخاص به، ويثبته في الهواء، وعند إشارة الحكم، يقوم بإنزال الوزن حت الصدر ثم رفعه مرة أخرى. يستخدم ثلاثة حكام الأعلام الحمراء والبيضاء للإشارة إلى ما إذا كانت محاولة المتسابق ناجحة أم لا. علمان أبيضان يعنيان محاولة ناجحة وسجلًا معترفًا به. يجوز لكل متسابق القيام بثلاث محاولات، ويفوز الشخص الذي يرفع أثقل وزن. في ألعاب طوكيو البارالمبية، يتنافس الرياضيون في 10 فئات أوزان مختلفة لكل من الرجال والنساء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)