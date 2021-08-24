شرح الألعاب البارالمبية: الرماية

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هذه الرياضة مفتوحة للرياضيين ذوي الإعاقات الجسدية، تتميز رياضة الرماية بمنافسات الرماية باستخدام البندقية والمسدس حيث يستهدف المتنافسون الهدف من مسافة محددة. يقوم اللاعبون بإطلاق عدد محدد من الطلقات بشكل مستمر خلال فترة زمنية معينة ويتم تحديد الفائز وفقًا لإجمالي عدد الضربات الدقيقة. هناك ثلاث أشكال مختلفة للرماية، بناءً على ما إذا كان الرياضي قادرًا على حمل البندقية بنفسه: مسدس SH1 و SH1 Rifle حيث يمسك المتنافس المسدس بيديه، و SH2 Rifle في حالة عدم قدرته على حمل المسدس بيديه، لذا يستخدم الحامل في تلك الحالة.

في منافسات البندقية، تكون المسافة إلى الهدف إما 10 أمتار أو 50 مترًا. في منافسات المسدس، تكون الأهداف على مسافة محددة تبلغ 10 أمتار أو 25 مترًا أو 50 مترًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)