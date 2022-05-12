راهب ومدافع عن حقوق الأقليات الجنسية يتحدث عن الحياة الجنسية والبوذية

نُشر مؤخراً كتاب المذكرات اليابانية، ”هذا الراهب يرتدي أحذية الكعب العالي“ للراهب وخبير التجميل والناشط المدافع عن حقوق LGBTQ + (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس)، نيشيمورا كودو ، من مدرسة أوف ذا بوديست بيور لاند. ويتحدث في هذا المقال توني ماكنيكول، الذي ترجم الكتاب إلى الإنجليزية، عن عرض قدمه نيشيمورا في لندن في شهر مارس/ آذار بعنوان ”كن من أنت: حديث عن الهوية الجنسية والبوذية.“

راهب بوذي وخبير تجميل وعارض أزياء. ولد في طوكيو عام 1989. وبعد تخرجه من مدرسة بارسونز للتصميم في نيويورك، عمل كخبير لمستحضرات التجميل، بما في ذلك في مسابقة ملكة جمال الكون وفعاليات نيويورك للموضة. وفي عام 2015، تدرب نيشيمورا ليكون راهبًا وحصل على شهادة من مدرسة بيور لاند. وبعد ظهوره في حلقات كوير أي (عيون المتحررين جنسيًا): من اليابان، برز في ساحة المدافعين عن حقوق LGBTQ + (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس)، متحدثًا في منظمة السكان التابعة للأمم المتحدة، وجامعة ييل، وجامعة ستانفورد، كما ظهر في العديد من وسائل الإعلام العالمية. ووقع الاختيار عليه من قبل مجلة تايم كقائد للجيل القادم. وألف كذلك كتاب سيسي دودو: واتاشي غا سوكي نا واتاشي دي إيكيتي، أو المساواة: حياتي كشخص أحبه، والذي نُشر بالترجمة الإنجليزية باسم ”هذا الراهب يرتدي أحذية الكعب العالي“ في فبراير/ شباط 2022. وموقعه على الإنترنت هو www.kodonishimura.com .

راهب على الساحة العالمية

إنه شعور غريب أن تقابل أخيرًا مؤلفًا بعد ترجمة كتابه. قمت بقراءة وإعادة قراءة وترجمة مذكرات نيشيمورا كودو ، كنت أعرف صوته الياباني جيدًا. إنه بليغ، متفرد، نشيط وظريف. ولكن كيف سيكون صوته بالإنجليزية؟ لقد كانت مفاجأة غير متوقعة. كان نيشيمورا يلقي محاضرة عن ”الهوية الجنسية والبوذية“ لجمهور مفتون في غرفة مزدحمة في مركز بانتيكنيكون الثقافي في لندن.



نيشيمورا متحدثًا في مركز بانتيكنيكون في لندن في 20 مارس/ آذار (تصوير ماكنيكول)

أحد التعاليم الأساسية للبوذية هو أنه ”يمكن تحرير الجميع“، هكذا تحدث نيشيمورا مخاطبًا الجمهور. فلماذا لا يزال أفراد الأقليات الجنسية في اليابان يواجهون صعوبات، أو حتى تمييزًا، في ظل البوذية؟

على سبيل المثال، الألقاب البوذية بعد الوفاة في اليابان مصنفة حسب الجنس، ولكن هل تتطابق هذه الأسماء مع الجنس الذي فضل المتوفى تحديده في الحياة؟ حتى أولئك الذين يتدربون كرهبان يكتشفون أن طقوس وقواعد البوذية تفشل في مراعاة الهويات الجنسية والجندرية المختلفة.

وبصفته راهبًا بوذيًا رفيع المستوى، ومؤلفًا وناشطًا، وشخصًا يمكنه التواصل بسهولة باللغات اليابانية والإنجليزية والإسبانية، عمل نيشيمورا على جعل البوذية، والدين بشكل عام، أكثر ترحيبًا بمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس.

وفي عام 2020، نشر مذكراته اليابانية، بعنوان سيسي دودو، في إشارة إلى الحياة ”غير المبالية“ أو ”الجريئة“ التي يوصي الناس بأن يعيشوها لأنفسهم. ثم في عام 2021 تم اختياره كقائد للجيل القادم من مجلة تايم. من ومن بين مشاركاته الإعلامية العديدة حلقة من برنامج حلقات كوير أي (عيون المتحررين جنسيًا): من اليابان! على شبكة نتفليكس. كما تحدث في المقر الرئيسي لمنظمة السكان التابعة للأمم المتحدة، وجامعة ييل، وفيسبوك، بالإضافة إلى العديد من المنصات الأخرى. لديه أكثر من 70 ألف متابع على إنستغرام.

ولكن عندما كان نيشيمورا طفلًا، رأى البوذية بطريقة مختلفة تمامًا. كما يقول في مذكراته، فقد عانى من رهاب المثلية في المدرسة ونبذ أقرانه له. وبينما كان مدركًا أنه مثلي الجنس، لم يُعرّف بأنه ذكر أو أنثى، وكانت لديه شكوك حول إمكانية أن يحظى بقبول في البوذية. وما جعل الأمور أكثر تعقيدًا هو أن والديه كانا من الكهنة وأن عائلتهما تعيشان في معبد في طوكيو تابع لمدرسة بيور لاند.

وفي المدرسة الثانوية، كانت حياته تدور حول تعلم اللغة الإنجليزية، وهو الأمر الوحيد بخلاف الفن الذي شعر بالارتباط به، بالإضافة إلى غرف الدردشة للمثليين على الإنترنت، حيث تعلم لأول مرة عن تجارب LGBTQ + (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس)، الناس في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من المعارضة التي قابلها في البداية من والديه، قرر مغادرة اليابان والدراسة في الولايات المتحدة. وبعد دراسته للغة الإنجليزية، التحق بمدرسة الفنون، ليصبح لاحقًا فنانًا متخصصًا في استخدام مستحضرات التجميل، وعمل في النهاية في مسابقة ملكة جمال الكون. وخلال تلك الفترة، اكتشف عالم LGBTQ + (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس)، المتنوع ليستقر على تعريف نفسه كمثلي الجنس.

قرار مصيري

لكن في سن الرابعة والعشرين، اتخذ قرارًا كبيرًا، وربما مفاجئًا، بالعودة إلى اليابان والتدرب ليصبح راهبًا. ويشرح نيشيمورا دوافعه للحضور في لندن باقتباس من ميشيل أوباما.

”من الصعب أن تكره عن قرب“

أراد نيشيمورا التعرف على البوذية والتصدي لـ ”كراهيته“ للدين.

ولكنه كان خيارًا أبعد ما يكون عن السهولة. وأثناء التدريب المتقشف، كان على المبتدئين أن يقوموا بالتراتيل حتى خرج الدم من أفواههم حرفيًا. وإذا كانت زاوية انحناءهم غير صحيحة بعض الشيء، فسيتعرضون للصريخ والتوبيخ. وكان من المستحيل تقريبًا طرح الأسئلة. كان ودور المتدربين هو التحمل والقيام بما قيل لهم.

ومع ذلك، لم يكن نيشيمورا مستعدًا لتجاهل تساؤلاته الكثيرة.

فقد تعلم أن التحرر البوذي متاح للجميع تمامًا. ولكن في الاحتفالات حيث يُتوقع من الرجال أداء أفعال بطريقة ما والنساء بطريقة أخرى مغايرة، وهو ما كان لا يتناسب مع شخص يُعرف نفسه بأنه ليس ذكرًا أو أنثى (يُعرف نيشيمورا نفسه بأنه غير ثنائي الجندر ولكنه يستخدم ضمير هو)؟

أو بصفته شخصًا يعمل في مجال مستحضرات التجميل والأزياء ويحب الملابس والإكسسوارات، هل يجب عليه أن يتبنى اللباس التقليدي المتقشف للراهب البوذي؟



(الصورة مقدمة من نيشيمورا كودو)

شعر كودو بقوة أنه لا يمكنه أبدًا تقبل تعليم ينكر هويته. لذلك قرر أن يسأل عن نفسه ومن أجل الآخرين كذلك.

ومع بعض الخوف، طلب وحصل على مقابلة مع مدرس كبير وطرح أسئلته. لكن الإجابات كانت غير متوقعة. وأشار المعلم إلى أن رجال الدين في البوذية اليابانية غالبًا ما يكون لديهم وظائف أخرى حياتية، من مدرسين وأطباء وحتى رجال أعمال.

”ما الفرق بين ارتداء قميص الطبيب والملابس الجميلة؟“ سأل المعلم.

”حياتك الجنسية لا تهم. سيحتفل بوذا ومؤسس مدرستنا عندما تصبح راهبًا “. ”البوذية شيء حي وتتغير باستمرار. إن أهم دور للراهب البوذي هو إخبار الناس أنه يمكن تحرير أي شخص وجميع الأشخاص “.

هذا بالضبط ما كان يفعله نيشيمورا منذ أن أنهى تدريبه. وهو يستخدم منصته لتغيير المواقف تجاه LGBTQ + داخل البوذية نفسها. ويتضمن ذلك تصميم ملصق للمعابد لعرضه والترحيب بهويات جنسية وجندرية متنوعة. ويجمع الملصق بين علم قوس قزح ويدي الصلاة.



إحدى ملصقات نيشيمورا على نافذة الزائرين في معبد بوذي. (الصورة مقدمة من نيشيمورا كودو )

على الرغم من أن البوذية ليست معادية لأي من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس مثل بعض الديانات الرئيسية الأخرى في العالم، إلا أنه لا يزال من الممكن قراءة بعض أجزاء التعاليم بشكل غير مرحٍب بهذه الأقليات في عام 2022.

وخلال حديثه، شارك نيشيمورا نصًا من نصوص بالي، أحد أقدم التعاليم البوذية. ويذكر النص، ”النساء والخصيان“ من بين أولئك الذين ”لا يرحب بهم“ المجتمع البوذي. وأشار إلى أن هذا يجب أن يؤخذ في سياق الوقت الذي كتب فيه، وليس حرفيًا اليوم.

ومن ناحية أخرى، وجد نيشيمورا أيضًا دعمًا للتنوع في الكتب البوذية المقدسة. على سبيل المثال، هناك فقرة في أميدا سوترا يصف بركة من أزهار اللوتس الملونة، كل منها يلمع بلونه الفريد. ويفسر نيشيمورا هذا على أنه احتفاء بالتنوع والاعتراف به.

وأثناء الحديث، شارك أيضًا صورًا لإله بوديساتفا (أفالوكيتيفارا باللغة السنسكريتية)، وهو إله بوذي شهير في اليابان يُصوَّر أحيانًا على أنه ذكر، وأحيانًا أخرى كأنثى، وغالبًا ما يتزين بملابس وإكسسوارات رائعة.

يقول نيشيمورا إنه يتخذ الإله ”غامض الهوية الجنسية“ على أنه ”قدوته التي يحتذى به“.

ويضيف، ”كنت أعتقد أن البوذيين كانوا ضد أي شيء فخم، ولكن هناك تعاليم تشجع الناس على الظهور بمظهر رائع“.

وهو يقتبس نصوص سوترا زهرة غارلاند، التي تقول: ”تتطلب الفضيلة السامية مظهرًا ساميًا“.

كن نفسك

الترجمة الإنجليزية لكتاب نيشيمورا تحمل عنوان فرعي ”كن نفسك“. ولكن خلال الأسئلة والأجوبة التي أعقبت حديثه، سأل أحدهم عما إذا كانت لدى نيشيمورا شكوك بشأن هويته. أجاب نيشيمورا أنه على الرغم من الألم والصعوبات التي مر بها عندما كان أصغر سناً، كان رده ”كنت أعرف دائمًا من أكون“.



التحدث إلى الحضور في لندن في 20 مارس/ آذار 2022 (تصوير توني ماكنيكول)

وقال ”أعتقد أن موهبتي تتعارض مع التيار السائد“. ”ويمكنني مساعدة الآخرين للذهاب في الاتجاه الذي يريدونه“.

ولكنه كشخص غير تقليدي للغاية في مجتمع اليابان المتجانس، وبعيدًا جدًا عن الصورة التقليدية للراهب البوذي، لا يزال يعاني من الكراهية والتمييز.

خلال الحديث، شارك كيف أخبرته والدة صديق له ذات مرة في وجهه أن المثلية ناتجة عن ”خلل هرموني“. وكانت هذه تجربة تكوينية دفعته إلى النشاط الذي يقوم به.

وأخبر الجمهور كيف تلقى في ذلك اليوم رسالة أخرى تخبره أنه ”لم يكن راهبًا حقيقيًا“.

اقتبس نيشيمورا من نصوص دامّابادا، ”قهر الحقارة يكون بالكرم، وقهر الكذب يكون بالحق“.

وأخبر الحضور في لندن كيف يريد استخدام منصته كزعيم روحي لتعزيز التسامح في جميع أنحاء العالم.

”لا يوجد الدين للحد من الناس. بل هو لمساعدتهم على تجاوز قيودهم“.



نيشيمورا يقف مع توني ماكنيكول، الذي ترجم كتابه إلى الإنجليزية. (الصورة مقدمة من توني ماكنيكول)

(نيشيمورا يقف مع توني ماكنيكول، الذي ترجم كتابه إلى الإنكليزية. الصورة مقدمة من توني ماكنيكول)

هذا الراهب يرتدي أحذية الكعب العالي، كن نفسك.

بقلم نيشيمورا كودو

ترجمة توني ماكنيكول

تم النشر بواسطة واكتينز بابليشينغ، فبراير/ شباط 2022

رقم التسجيل: ISBN: 978-1786786173