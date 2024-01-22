Nippon Communications Foundation成立10周年纪念活动——加强日本的对外传播交流

公益财团法人Nippon Communications Foundation于2021年11月迎来了成立10周年。2011 年东日本大地震发生后不久，做为一家独立的非营利媒体机构，我们创办了多语种网络信息平台nippon.com 日本网，致力于向全球读者展示日本的真实信息和风貌。

受到新冠疫情的影响，我们的10周年纪念活动推迟了两年。在社会生活恢复正常，人们可以重新面对面地进行交流的今天，在财团全体职工的参与下，我们制定了新的财团目标，以进一步加强日本的对外传播和交流。

值此之际，我们将线上公布本财团的新目标，并与有关专家举行座谈会，从多角度就日本的对外传播交换意见。

当天的活动情况我们将在nippon.com 日本网YouTube上进行直播。欢迎每一位有兴趣的朋友前来观看，并希望大家与我们一起思考如何更好地对外传播日本的信息。

活动概要

时间：2024年1月23日（星期二）15:00-17:00

语言：日语和英语（座谈会提供同声传译）

15:00 第一单元 宣布财团新的目标

“传播 沟通 助力 用七种语言 向世界展现多姿多彩的日本”

15:30 第二单元 座谈会“加强日本的对外传播交流”

嘉宾：

竹下隆一郎（PIVOT Ltd.执行总裁兼全球主编）

Peter Landers（《华尔街日报》东京分社社长）

大岩央（PHP总研主任研究员）

Ananya Donapati（Woodstock.club 营销主管）

当天的详细信息稍后还将在本财团官网上公布

咨询

Nippon Communications Foundation公关部（press@nippon.com）